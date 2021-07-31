Казахстан готов оказать помощь турецкому народу - Токаев

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Пожары нанесли существенный ущерб экономике страны, туристическому бизнесу и благополучию граждан.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, сообщает zakon.kz.
Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.
Пожары нанесли существенный ущерб экономике страны, туристическому бизнесу и благополучию граждан.
Глава государства отметил, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу, а также пожелал Президенту Эрдогану успехов в борьбе против постигшего его страну бедствия.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!