Казахстан готов оказать помощь турецкому народу - Токаев

Пожары нанесли существенный ущерб экономике страны, туристическому бизнесу и благополучию граждан.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, сообщает zakon.kz.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Пожары нанесли существенный ущерб экономике страны, туристическому бизнесу и благополучию граждан.

Глава государства отметил, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу, а также пожелал Президенту Эрдогану успехов в борьбе против постигшего его страну бедствия.

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