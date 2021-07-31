Новое в Telegram: видеозвонки до 1 тыс. зрителей и ускоренная перемотка

Ограничение на количество зрителей обещают снять "в одном из ближайших обновлений".

Видеозвонки в Telegram с 30 июля поддерживают до 1 тыс. зрителей, а также пользователям станет доступно ускорение видеозаписей, передает zakon.kz.

О новшествах детища Дурова сообщается на сайте мессенджера.

Ограничение на количество зрителей обещают снять "в одном из ближайших обновлений".

Лимит на число участников видеочата - до 30 первых подключившихся - пока остается. Но у пользователей приложения появилась возможность делиться изображением своего экрана с собеседниками.

Помимо этого, в версии приложения 7.9 была добавлена поддержка звука при трансляции экрана в звонках, появился изменяемый размер кисти в медиаредакторе и новая опция для автоматического удаления сообщений - через месяц (в дополнение к одному дню и одной неделе).

Кроме того, запущенная на устройстве музыка теперь продолжает играть во время записи видеосообщения, а во время записи с задней камеры можно приблизить изображение, потянув двумя пальцами.

В обновленном видеоплеере можно замедлить или ускорить видеозапись. Также в мессенджере стала доступна перемотка видео.

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