В России истребитель Су-35 упал в Охотское море

Это первая потеря Су-35.

Истребитель Су-35 российских ВВС потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Охотское море, сообщает zakon.kz.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Неполадки с воздушным судном возникли сразу после взлета. Самолет разбился, но пилот успел катапультироваться и остался жив, передает ТАСС.

Поисковая группа доставила пилота на аэродром базирования. Комиссия Восточного военного округа начала расследование.

По данным "Известий", разбившийся самолет принадлежит 23-му истребительному авиационному полку. Сам полк базируется на аэродроме Дземги в Хабаровском крае. Четыре машины этого полка по ротации дежурят на аэродроме Южно-Сахалинск.

Отмечается, что борт выполнял учебно-тренировочный полет, это первая потеря Су-35. На данный момент подробности происшествия уточняются.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, он может развивать скорость до двух с половиной тысяч километров в час.

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