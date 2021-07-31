Более миллиона тенге – налетчики напали на букмекерскую контору в Актау

Сотрудниками полиции установлены и задержаны двое жителей Мангистауской области.

Ограбление произошло 22 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Управления полиции города Актау поступило сообщение о разбойном нападении двух неизвестных лиц на одну из букмекерских контор города.

Угрожая ножом кассирше и охраннику, преступники забрали из кассы 1 150 000 тенге, после чего скрылись.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое жителей Мангистауской области. пресс-служба ДП Мангистауской области

В отношении задержанных с санкции специализированного следственного суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей". Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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