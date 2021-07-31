Эрдоган допустил, что причиной пожаров в Турции стали поджоги

Он заявил, что к расследованию привлекли разведку.

Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в кризисном центре в Анталье, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров.

Трансляция велась в Twitter.

Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание. президент Турции Тайип Эрдоган

Ранее он объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталия, Адана, Мерсин, Мугла и Османие.

Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы вертолеты. Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра.

Позднее сообщалось, что вслед за Антальей и Муглой лесные пожары вспыхнули в ряде других провинций.

Ранее полиция Турции задержала подозреваемых в поджогах лесов в городе Манавгат. Правоохранительные органы заявили, что один из предполагаемых виновников был замечен местными жителями во время разжигания огня.

Граждане требовали отдать подозреваемого для самосуда. министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к расследованию привлекли разведку.

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