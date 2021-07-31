Любимые актеры и актрисы, которые празднуют 60-летие в 2021 году... внезапно

Честно признаемся: для многих стал большой неожиданностью тот факт, что все эти актеры родились в один и тот же год.

Когда в прокат вышла 1-я часть трилогии "Назад в будущее", Майкл Джей Фокс был 24-летним молодым человеком. Эдди Мерфи сыграл в знаменитой комедии "Поездка в Америку" в 27 лет, а Джорджу Клуни было 34, когда он боролся с вампирами в культовой ленте "От заката до рассвета", сообщает zakon.kz.

Кто еще из знаменитостей в 2021 году отмечает 60-летие.

Джордж Клуни

Мег Райан

Форест Уитакер

Майкл Джей Фокс

Вуди Харрельсон

Габриель Картерис

Эдди Мерфи

Дженнифер Кулидж

Джон Корбетт

Тим Рот

Мэгги Уилер

Лоренс Фишберн

Сами Насери

Милен Фармер

Рики Джервейс

Настасья Кински

Источник: AdMe

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