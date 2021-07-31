Три человека погибли в ДТП на павлодарской трассе

Еще три человека госпитализированы.

Страшное ДТП произошло на трассе Ленинский-Русская поляна, сообщает zakon.kz.

Три человека скончались на месте, передает Pavlodarnews.kz.

31 июля в 17:30 на дороге в лоб столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Carina.

Выезжали бригада скорой помощи и медицинская бригада, сформированная на базе центральной районной больницы Иртышского района. Три человека погибли на месте - 51-летняя, 49-летняя женщины и 52-летний мужчина. пресс-служба областной станции скорой помощи

Также пострадали двое мужчин 1961 и 1971 года рождения и одна женщина 1960 года рождения. С различными травмами доставили в ближайшую больницу.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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