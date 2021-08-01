Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого поджоге леса

Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесов в стране, сообщает zakon.kz.

Как передает турецкий телеканал NTV, глава Турции прибыл в местный кризисный центр, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров.

Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг. Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее турецкий лидер заявлял, что в ходе расследования лесных пожаров на юге Турции рассматривается версия поджогов. Он подчеркивал, что виновные "понесут самое суровое наказание".

Крупные лесные пожары в нескольких районах турецких провинций Анталья и Мугла возникли 28 июля. В частности, в районе Манавгат огонь уничтожил сельскохозяйственные угодья, а также повредил жилые дома. Кроме того, пожары затронули курорты Бодрум и Мармарис, там была произведена эвакуация нескольких отелей.

По последним данным, в результате лесных пожаров в Турции погибли шесть человек, число пострадавших достигло 410.

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