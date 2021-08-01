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Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

Фото: pixabay.com 1 августа 2021, 06:01

Отмечается, что все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары.

Изменение климата на Земле привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, уверены ученые из Орегонского университета, передает zakon.kz.

Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии, - приводит "Российская газета" цитату из отчета ученых.

Также отмечается, что все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары.

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