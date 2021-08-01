Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 на 1 августа

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Национальный олимпийский комитет представил анонс дня.
В столице Японии Токио продолжается одно из самых долгожданных спортивных событий этого лета - XXXII Олимпийские игры. Отложенные на один год, ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного олимпийского комитета и правительства Японии, передает zakon.kz.
Национальный олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020.
Вид спорта: Греко-римская борьба, 1/8 финала
Кто: Мирамбек Айнагулов (до 60 килограммов)
Начало: 08:00
Вид спорта: Женская борьба, 1/8 финала
Кто: Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов)
Начало: 08:00
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины. Предварительные забеги на дистанции 400 метров
Кто: Михаил Литвин
Начало: 08:17
Вид спорта: Спортивная гимнастика. Финал в вольных упражнениях
Кто: Милад Карими
Начало: 14:00
Вид спорта: Бокс, мужские четвертьфиналы
Кто: Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма)
Начало: 15:18, 16:24
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