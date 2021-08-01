Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 на 1 августа

Национальный олимпийский комитет представил анонс дня.

В столице Японии Токио продолжается одно из самых долгожданных спортивных событий этого лета - XXXII Олимпийские игры. Отложенные на один год, ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного олимпийского комитета и правительства Японии, передает zakon.kz.

Национальный олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020.

Вид спорта: Греко-римская борьба, 1/8 финала

Кто: Мирамбек Айнагулов (до 60 килограммов)

Начало: 08:00

Вид спорта: Женская борьба, 1/8 финала

Кто: Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов)

Начало: 08:00

Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины. Предварительные забеги на дистанции 400 метров

Кто: Михаил Литвин

Начало: 08:17

Вид спорта: Спортивная гимнастика. Финал в вольных упражнениях

Кто: Милад Карими

Начало: 14:00

Вид спорта: Бокс, мужские четвертьфиналы

Кто: Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма)

Начало: 15:18, 16:24

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