Как восстановить работу мозга после COVID-19

На ухудшение памяти жалуются многие люди, которые перенесли болезнь.

Специалист Института мозга человека им. Бехтеревой Российской академии наук Денис Федоряк рассказал о том, что восстановить когнитивные функции мозга после COVID-19 может помочь специальная реабилитация, передает zakon.kz.

Как отмечается, на ухудшение памяти жалуются многие люди, которые перенесли болезнь. Недавно в журнале The Lancet опубликовали исследование о том, как коронавирус влияет на когнитивные функции. По словам Федоряка, в этих результатах пока еще много неясностей.

Проблемы должны были быть, и раньше были исследования при респираторных тяжелых заболеваниях. Должно быть ухудшение определенное, вопрос - какое и в связи с чем. Все зависит от групп - изначально имевших хронические заболевания, по возрастам, люди на ИВЛ, - приводит 360tv.ru слова ученого.

Медик добавил, что восстановить когнитивные функции мозга можно с помощью реабилитации. Она основана на специальных упражнениях и на творческих заданиях. По словам Федоряка, те пациенты, которые занимаются тренировкой своего мозга, намного быстрее могут восстановиться даже после инсульта.

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