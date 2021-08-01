Израиль планирует уничтожить 80 тыс. доз вакцин от коронавируса

Всего в стране привито около 57% жителей

Израиль уничтожит 80 тыс. доз вакцин от коронавируса общей стоимостью 6 млн шекелей (1,8 млн долларов), передает zakon.kz.

Отмечается, что дозы препарата утилизируют из-за того, что у них вышел срок годности. О вакцине какого именно производства идет речь, не сообщается. При этом известно, что в стране используется препарат американской корпорации Pfizer, - пишет lenta.ru.

В Израиле была проведена масштабная кампания вакцинации населения, всего было привито около 57% жителей, среди пожилых людей этот показатель достигал 90%. Однако с момента выявления "дельта-штамма" коронавируса страна вновь столкнулась с ростом заболеваемости, количество новых случаев заражений превысило показатель в две тысячи человек в день.

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