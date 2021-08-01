Казахстанские борцы выступили на Олимпиаде в Токио

Шансы на медаль у Сыздыковой сохраняются.

В Токио на Олимпийских играх-2020 проходит 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе. Казахстанец Мирамбек Айнагулов (до 60 килограммов) в этом раунде встретился на ковре с призером чемпионата мира Жоламаном Шаршенбековым (Кыргызстан), передает zakon.kz.

Отметим, что сам Айнагулов также является призером ЧМ: в 2017 году он стал вторым, в 2019 - третьим. Шаршенбеков был вторым на мировом первенстве в 2018-м. Борцы провели на ковре не так много времени. Соперник Айнагулова провел ряд эффективных приемов, которые в итоге принесли ему досрочную победу, - пишет Olympic.kz.

Как уточняется, шансы на медаль у Мирамбека сохраняются. В случае выхода в финал Шаршенбекова казахстанец выступит в утешительном раунде.

Также в Токио стартовали соревнования по видам борьбы. Первой на ковер от Казахстана вышла Эльмира Сыздыкова.

Спортсменка выступает в категории до 76 килограммов. В 1/8 финала казахстанка встретилась с Айпери Медет Кызы из Кыргызстана. Данная встреча завершилась победой соперницы со счетом 8:1.

Отмечается, что шансы на медаль у Сыздыковой сохраняются. В случае выхода в финал Медет Кызы казахстанка выступит в утешительном раунде.

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