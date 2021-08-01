Как снизить риск заражения коронавирусом в семье

Привитый человек в случае заражения может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как даже один человек в семье, привитый от коронавируса, в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться COVID-19, так как даже в случае заражения привитые выделяют намного меньше вируса, передает zakon.kz.

Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи, - приводят РИА Новости слова Тимакова.

Он отметил, что привитый человек в случае заражения может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки, а выделяемый вирус менее активен и не мутирует в организме.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой вакцины "Спутник Лайт".

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