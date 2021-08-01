В двух сельских округах Кызылординской области проходят выборы

Выборы - важнейший институт демократизации общества, проявление волеизъявления народа, одна из основных форм его участия в государственном управлении.

В соответствии с требованиями закона о выборах с участием представителей СМИ, наблюдателей, доверенных лиц и представителей общественных объединений члены участковых комиссий Аккумского сельского округа Аральского района и Талаптанского сельского округа Шиелинского района Кызылординской области сегодня в 6.00 официально открыли избирательные участки с соблюдением всех процедур, передает zakon.kz.

Голосование началось в 07:00 и закончится в 20:00.

Необходимо отметить, что активность избирателей очень высока. По состоянию на настоящее время проголосовало 20,6% от общего числа избирателей. А вот по Талаптанскому сельскому округу Шиелийского района первому избирателю был вручен специальный приз, - рассказали в пресс-службе акимата региона.

Выборы проходят на всех участках в соответствии с конституционным законом, правонарушений не выявлено, жалоб не поступало.

Ожидается, что в общей сложности проголосуют 3527 избирателей в двух избирательных округах. На всех участках созданы соответствующие условия для граждан. В условиях пандемии на избирательных участках приняты соответствующие меры для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности.

16 членов избирательных комиссий, участвующих в выборах, в достаточном количестве обеспечены медицинскими масками, специальными перчатками, антисептиками. Избирателям и другим гражданам, приходящим на голосование, установлены антисептики, термометры и защитные маски. На всех избирательных участках работают врачи.

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