Санавиация доставит пострадавших в ДТП в Павлодар

Из Иртышска в областной центр пациентов доставят бортом АН-2.

Одну из участниц аварии, произошедшей накануне на трассе Ленинский - Русская Поляна, уже транспортировали в областной центр. Двух других пациентов, один из которых перенес операцию, тоже решено перевезти в отделение политравмы Павлодарской городской больницы №1, передает zakon.kz.

По заявке руководства районного медучреждения в станции скорой помощи Павлодарской области сформировали бригаду медицинской авиации. В срочном порядке в Иртышск выехали травматолог, реаниматолог, хирург и медсестра, - рассказали Pavlodarnews.kz в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Из Иртышска в областной центр пациентов доставят бортом Ан-2.

Тремя пациентами медработники из Павлодара занимались в течение семи часов. Женщину, 1969 года рождения, у которой диагностировали политравму и травматический шок 2 степени, после осмотра транспортировали в областной центр для дальнейшего лечения. Мужчине, 1971 года рождения, получившему множественные переломы ребер и гемопневмоторакс, провели операцию. Другому пострадавшему в аварии - мужчине, 1961 года рождения - наложили аппарат внешней фиксации.

Напомним, в результате столкновения двух автомобилей три человека погибли, еще трое - двое мужчин и женщина - получили различные травмы. На вызов срочно направили бригаду скорой помощи из села Иртышск, еще одну медицинскую бригаду сформировали на базе Иртышской районной больницы. На место аварии они прибыли за 15 минут. Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу.

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