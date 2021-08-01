Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту два километра

Пеплопадов в населенных пунктах на Камчатке не отмечалось.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения и Камчатского филиала Геофизической службы РАН, шлейф пепла отнесло в юго-восточном направлении на расстояние 55 километров в сторону Кроноцкого залива, передает zakon.kz.

Пеплопадов в населенных пунктах не отмечалось. Туристических групп вблизи Карымского не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе исполина не проходят, - пишет "Российская газета".

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

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