Определился первый соперник казахстанского борца на Олимпиаде в Токио

Демеу Жадраев представит Казахстан в категории до 77 килограммов.

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев встретится в схватке с соперником из Японии на Олимпийских играх в Токио, передает zakon.kz.

Борец представит страну в категории до 77 килограммов. Согласно жеребьевке, в 1/8 финала он встретится с Шохеем Ябику из Японии, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Отметим, что соревнования в этом весе начнутся завтра, 2 августа.

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