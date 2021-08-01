Казахстанский гимнаст стал пятым на Олимпийских играх в Токио

Для олимпийского дебюта - прекрасный результат.

Казахстанский гимнаст Милад Карими стал пятым на Олимпийских играх в Токио, передает zakon.kz.

В финале вольных упражнений он набрал 14.133 балла. Данный результат позволил ему занять пятое место в итоговом протоколе. Первым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14,933. Второе место осталось за Рейдерлеем Запатой (Испания). "Бронзу" взял Руотен Сяо (Китай) - 14.766, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что Карими на текущей Олимпиаде пробился в три финала: в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на перекладине.

Для олимпийского дебюта - прекрасный результат, - резюмируется в сообщении.

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