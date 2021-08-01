Казахстанский боксер не смог выйти в полуфинал Олимпиады

Определить победителя в напряженном матче было сложно. Но судьи же вынесли в итоге раздельное решение в пользу бразильца.

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул уступил в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио бразильцу Эберто Соузу, сообщает zakon.kz.

Соревнования проводились в весовой категории до 75 килограммов, передает Olympic.kz.

Первый раунд остался за соперником. Соуза хорошо выстроил защиту, не давая Абильхану достать его. В основном все удары пришлись в блок.

Вторую трехминутку выиграл казахстанец. Аманкул провел несколько отличных атак. В итоге решающим стал третий раунд.

В его начале оппонент провел первым результативную атаку. Сам бой проходил в основном на ближней дистанции. Боксеры обменялись ударами. И на вскидку было сложно определить победителя. Судьи же вынесли в итоге раздельное решение в пользу бразильца.

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