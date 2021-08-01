Жители Актау жалуются, что лошади заполонили город

Горожане делятся видео.

Горожане недовольны, что лошади спокойно ходят по улицам Актау и объедают зеленые насаждения, сообщает zakon.kz.

Жители делятся своими видео, передает Lada.kz.

Так, 1 августа, лошадей сняла на видео местная жительница Оксана. По ее словам, животные поедают кусты и деревья.

Почему они находятся в городском парке и обгладывают зеленые насаждения? У них же у всех есть клеймо, может кто-нибудь определит хозяина, - возмутилась она.

Лошади попали на видео и в 8 микрорайоне, за домом №14.

Затем животных запечатлел местный житель в 6 микрорайоне, у дома №21.

И одна из местных жительниц сняла на видео животных на набережной 1А микрорайона.

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