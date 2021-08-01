Жители Кызылординской области активно голосуют на выборах акимов

Проведение открытых выборов акимов сельских округов по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева - одно из проявлений демократического процветания.

Сегодня, 1 августа в Аккумском и Талаптанском сельских округах Кызылординской области проводятся выборы. Всего в 2 избирательных округах 3527 избирателей, за ходом политического процесса в соответствии с законом наблюдают 20 наблюдателей, сообщает zakon.kz.

Согласно данным, представленным избирательными комиссиями, сегодня по состоянию на 16.00 проголосовало 61,0 % от общего числа избирателей.

В том числе:

Аральский район, Аккумский сельский округ - 40,5 %;

Шиелийский район, Талаптанский сельский округ - 72,8 %.

Голосование проходит на всех участках в соответствии с Конституционным законом, правонарушений не выявлено, жалоб не поступило.

Стоит отметить, что ранее в Кызылординской области путем прямых выборов были избраны акимы 40 сельских округов. Более 600 наблюдателей от политических партий, институтов гражданского общества в области работали над контролем за тем, чтобы избирательный процесс проходил прозрачно и в соответствии с законом.

Проведение открытых выборов акимов сельских округов по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева - одно из проявлений демократического процветания.

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