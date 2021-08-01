Люди прыгают в море - масштабные лесные пожары дошли до Греции

За последние сутки в Греции вспыхнули еще 58 лесных пожаров.

Грецию охватили лесные пожары, сообщает zakon.kz.

Огонь масштабных возгораний вплотную подошел к домам, пишет английское издание Al Arabia.

Пожар вспыхнул накануне утром около города Патры - третьего по величине в Греции. В результате наступления огня пришлось эвакуировать пять местных деревень, закрыть мост Рион - Андирион через Коринфский залив, а также вывезти около 100 жителей и туристов с курорта Лонгос.

В тушении на полуострове Пелопоннес участвуют примерно 300 пожарных, пять вертолетов и два самолета.

Как сообщается в Twitter издания TRT World Now, в стране насчитываются десятки лесных пожаров. В частности, за последние 24 часа спецслужбы зафиксировали 56 очагов возгорания.

По словам местных жителей, огонь бесконтрольно распространяется по региону. Близлежащие к очагам возгорания населенные пункты эвакуируют, а люди ныряют в море, чтобы спастись от огня.

По данным властей, за последние сутки в Греции вспыхнули еще 58 лесных пожаров, однако большинство из них быстро удалось взять под контроль.

Напомним, 28 июля лесной пожар вспыхнул на юге Турции недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Вскоре огонь охватил ряд других провинций, в том числе курортные Айдын и Муглу. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шестеро, свыше 400 человек пострадали.

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