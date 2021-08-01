Вышел на бой с обезболивающим – почему проиграл Абильхан Аманкул

Старался, но и соперник силен. Надеялись, что наш возьмет характером, но без технической части никуда. Не получилось, просим прощения у всех болельщиков за то, что не смогли оправдать надежды, - сказал тренер Нурлан Акурпеков.

Казахстанец Абильхан Аманкул не смог пройти в полуфинал Олимпиады-2020 по боксу. Его тренер Нурлан Акурпеков прокомментировал поединок, сообщает zakon.kz.

В интервью Olympic.kz он напомнил, что у Абильхана была операция на правом плече.

Не хочу оправдываться, все мы знаем, что здесь непросто. На Олимпиаде играют роль не только тактика и физическая часть, но и психологическое состояние. Нам было сложно. Нурлан Акурпеков

После последнего сложного боя Абильхан Аманкул получил травму и на левую руку. На бой вышел, вколов обезболивающие. Полноценно работать руками не мог.

Старался, но и соперник силен. Надеялись, что наш возьмет характером, но без технической части никуда. Не получилось, просим прощения у всех болельщиков за то, что не смогли оправдать надежды. Нурлан Акурпеков

Казахстанскому спортсмену требуется повторная операция. По словам специалиста, после нее нужно будет отдохнуть год-полтора.

Но это было накануне Олимпиады и у нас не было столько времени, чтобы делать эту процедуру. На последней тренировке перед вылетом он вновь повредил руку, но нам было непонятно, какого характера эта травма - вывих или растяжение. Нурлан Акурпеков

Тренер считает, что Абильхан понимал это и на бой шел в несколько угнетенном состоянии.

Сейчас наша задача вычислить причины травмы и сделать все для восстановления нашего боксера. Нурлан Акурпеков

Абильхан Аманкул уступил в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио бразильцу Эберто Соузу.

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