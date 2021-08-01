Белорусская спортсменка утверждает, что ее насильно вывозят из Токио

Тимановская записала видеобращение, в котором пожаловалась на давление и попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, выступающая на Олимпийских играх в Токио, утверждает, что ее пытаются насильно вывезти из столицы Японии в Минск, сообщает zakon.kz.

По ее словам, причиной этому стало то, что накануне она жестко раскритиковала руководство сборной в Instagram, передает Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF).

Позже Тимановская записала видеобращение, в котором пожаловалась на давление и попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Спортсменка утверждает, что на нее оказывается давление. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские.

Спортсменка заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежища в Европе.

При этом, как сообщили корреспонденту ТАСС на стойке регистрации авиакомпании Turkish Airlines, Тимановская регистрацию на рейс Токио - Стамбул не проходила.

Тимановская должна была выйти на старт в беге на 200 метров, однако представители сборной до выступления ее не допустили. Накануне Кристина раскритиковала спортивных чиновников Белоруссии за включение ее в состав эстафеты 4х400 метров.

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