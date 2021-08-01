Тело пропавшей казахстанки нашли на Иссык-Куле

Спасатели провели операцию по извлечению тела. Другие подробности пока неизвестны.

На Иссык-Куле нашли тело пропавшей ранее 29-летней казахстанки Варвары Конопасевич, передает zakon.kz.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на МЧС КР.

Спасатели провели операцию по извлечению тела. Другие подробности пока неизвестны.

Девушка пропала без вести 15 июля 2021 года. В какой-то момент родители ушли за дровами, а дочь осталась.

В поисках участвовали более 100 сотрудников милиции и МЧС. Они проверили больше 20 километров территории.

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