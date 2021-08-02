Леониду Куравлеву понадобилась экстренная медицинская помощь

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После смерти супруги в 2012 году Куравлев стал вести уединенный образ жизни. Он не снимается в кино, не участвует в телепрограммах и не дает интервью.
84-летнему советскому и российскому актеру Леониду Куравлеву понадобилась срочная помощь врачей, сообщает zakon.kz.
Вечером 31 июля Леониду Куравлеву неожиданно стало плохо, передает "Московский комсомолец".
Народному артисту вызвали скорую помощь, врачи предложили ему поехать в больницу, но тот захотел остаться дома и отказался от госпитализации.
После смерти супруги в 2012 году Куравлев стал вести уединенный образ жизни. Он не снимается в кино, не участвует в телепрограммах и не дает интервью.
Рядом с ним находится дочь, они проживают вместе. У актера есть также 43-летний сын и трое внуков.
Народный артист РСФСР, он дебютировал в кино, будучи студентом. Куравлев сыграл роль солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет...". Популярность ему принесли работы в фильмах "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Самая обаятельная и привлекательная", "Живет такой парень".
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