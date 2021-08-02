Конор Макгрегор проведет бой на инвалидной коляске

Макгрегор проведет боксерский бой на колясках против ирландского пародиста Эла Форана.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет боксерский бой на колясках против ирландского пародиста Эла Форана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Комик инвалид-колясочник Стиво Тимоти организовал вечер бокса, который состоится 11 сентября в Ирландии. В главном бою вечера подерется сам Стиво Тимоти, а в со-главном бою состоится противостояние Форана и Макгрегора.

Бои будут проходить по стандартным боксерским правилам. Все деньги, собранные с этого вечера, пойдут Ирландской ассоциации инвалидов-колясочников.

В ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и американец Дастин Порье. Представитель США одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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