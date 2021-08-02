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Казахстанцы на Олимпиаде - расписание выступлений на 2 августа

Фото: sports.kz 2 августа 2021, 07:32

Казахстанские спортсмены выступят в шести видах спорта.

Сегодня, 2 августа, на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступят в шести видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Полное расписание соревнований:

  • 06:58 Гребля на байдарках и каноэ. Одиночки. 200 метров. ЖенщиныНаталья Сергеева
  • 07:05 Гребля на байдарках и каноэ. Двойки. 1000 метров. МужчиныСергей Емельянов, Тимофей Емельянов
  • 07:30 Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Женщины. КвалификацияОльга Сафронова
  • 08:30 Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала77 кг. Демеу Жадраев — Сохеи Ябику (Япония)
  • 08:30 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений. 50 метров. МужчиныЮрий Юрков
  • 16:30 Синхронное плавание. Женщины. Произвольная программаАлександра Немич, Екатерина Немич
  • 16:50 Водное поло. Мужчины. Предварительный раундКазахстан — Австралия.

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