Казахстанцы на Олимпиаде - расписание выступлений на 2 августа

Казахстанские спортсмены выступят в шести видах спорта.

Сегодня, 2 августа, на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступят в шести видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Полное расписание соревнований:

06:58 Гребля на байдарках и каноэ. Одиночки. 200 метров. ЖенщиныНаталья Сергеева

07:05 Гребля на байдарках и каноэ. Двойки. 1000 метров. МужчиныСергей Емельянов, Тимофей Емельянов

07:30 Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Женщины. КвалификацияОльга Сафронова

08:30 Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала77 кг. Демеу Жадраев — Сохеи Ябику (Япония)

08:30 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений. 50 метров. МужчиныЮрий Юрков

16:30 Синхронное плавание. Женщины. Произвольная программаАлександра Немич, Екатерина Немич

16:50 Водное поло. Мужчины. Предварительный раундКазахстан — Австралия.

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