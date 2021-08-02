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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 587 тысяч

Фото: zakon.kz. 2 августа 2021, 08:00

Более 7500 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1489,
  • в городе Алматы - 1540,
  • в городе Шымкент - 650,
  • в Акмолинской области - 268,
  • в Актюбинской области - 238,
  • в Алматинской области - 313,
  • в Атырауской области - 408,
  • в ВКО - 193,
  • в Жамбылской области - 250,
  • в ЗКО - 85,
  • в Карагандинской области - 901,
  • в Костанайской области - 256,
  • в Кызылординской области - 206,
  • в Мангистауской области - 224,
  • в Павлодарской области - 280,
  • в СКО - 157,
  • в Туркестанской области - 115.

Всего в стране подтверждено 587 952 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4681 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1824,
  • в городе Алматы - 784,
  • в городе Шымкент - 261,
  • в Акмолинской области - 178,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 87,
  • в Атырауской области - 278,
  • в ВКО - 46,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 27,
  • в Карагандинской области - 648,
  • в Костанайской области - 77,
  • в Кызылординской области - 100,
  • в Мангистауской области - 96,
  • в Павлодарской области - 18,
  • в СКО - 136,
  • в Туркестанской области - 121.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 482 958 человек.

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