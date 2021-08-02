В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 587 тысяч

Более 7500 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1489,
- в городе Алматы - 1540,
- в городе Шымкент - 650,
- в Акмолинской области - 268,
- в Актюбинской области - 238,
- в Алматинской области - 313,
- в Атырауской области - 408,
- в ВКО - 193,
- в Жамбылской области - 250,
- в ЗКО - 85,
- в Карагандинской области - 901,
- в Костанайской области - 256,
- в Кызылординской области - 206,
- в Мангистауской области - 224,
- в Павлодарской области - 280,
- в СКО - 157,
- в Туркестанской области - 115.
Всего в стране подтверждено 587 952 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 4681 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1824,
- в городе Алматы - 784,
- в городе Шымкент - 261,
- в Акмолинской области - 178,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 87,
- в Атырауской области - 278,
- в ВКО - 46,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 27,
- в Карагандинской области - 648,
- в Костанайской области - 77,
- в Кызылординской области - 100,
- в Мангистауской области - 96,
- в Павлодарской области - 18,
- в СКО - 136,
- в Туркестанской области - 121.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 482 958 человек.
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