В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 587 тысяч

Более 7500 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1489,

в городе Алматы - 1540,

в городе Шымкент - 650,

в Акмолинской области - 268,

в Актюбинской области - 238,

в Алматинской области - 313,

в Атырауской области - 408,

в ВКО - 193,

в Жамбылской области - 250,

в ЗКО - 85,

в Карагандинской области - 901,

в Костанайской области - 256,

в Кызылординской области - 206,

в Мангистауской области - 224,

в Павлодарской области - 280,

в СКО - 157,

в Туркестанской области - 115.

Всего в стране подтверждено 587 952 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4681 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1824,

в городе Алматы - 784,

в городе Шымкент - 261,

в Акмолинской области - 178,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 87,

в Атырауской области - 278,

в ВКО - 46,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 27,

в Карагандинской области - 648,

в Костанайской области - 77,

в Кызылординской области - 100,

в Мангистауской области - 96,

в Павлодарской области - 18,

в СКО - 136,

в Туркестанской области - 121.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 482 958 человек.

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