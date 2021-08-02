Актер из "Менталиста" и "Декстера" умер на съемочной площадке

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Причина смерти артиста не раскрывается.
Американский актер Джей Пиккет скончался на съемочной площадке фильма "Долина Сокровищ", сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.
Об этом сообщается на странице будущей киноленты в Facebook в воскресенье, 1 августа.
Как отметил сопродюсер картины Джим Хеффел, 60-летний Пикетт умер во время подготовки к съемкам одной из сцен фильма. По словам продюсера ленты Трэвиса Миллса, предположительно, у Пиккета случился сердечный приступ.
Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актеров, с которыми я когда-либо работал, и для меня большая честь сотрудничать с ним. Каждый, кто встретил его, мог почувствовать его тепло. Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше, — приводит Life.ru слова Трэвиса.
Джей Пиккет — американский актер кино и телевидения. Зрителям он, в частности, известен по телесериалам "Морская полиция: Лос-Анджелес", "Менталист" и "Декстер".
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