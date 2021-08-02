Актер из "Менталиста" и "Декстера" умер на съемочной площадке

Причина смерти артиста не раскрывается.

Американский актер Джей Пиккет скончался на съемочной площадке фильма "Долина Сокровищ", сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщается на странице будущей киноленты в Facebook в воскресенье, 1 августа.

Как отметил сопродюсер картины Джим Хеффел, 60-летний Пикетт умер во время подготовки к съемкам одной из сцен фильма. По словам продюсера ленты Трэвиса Миллса, предположительно, у Пиккета случился сердечный приступ.

Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актеров, с которыми я когда-либо работал, и для меня большая честь сотрудничать с ним. Каждый, кто встретил его, мог почувствовать его тепло. Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше, — приводит Life.ru слова Трэвиса.

Джей Пиккет — американский актер кино и телевидения. Зрителям он, в частности, известен по телесериалам "Морская полиция: Лос-Анджелес", "Менталист" и "Декстер".

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