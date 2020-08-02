Olimpbet продлил договор с Казахстанской федерацией футбола до 2025 года

Уверенное сотрудничество Olimpbet и КФФ длится уже два года.

Букмекерская контора Olimpbet и Казахстанская федерация футбола (КФФ) продлили действующий договор о сотрудничестве. Прежнее соглашение действовало до конца сезона-2022, но стороны решили не дожидаться его окончания и пролонгировали контракт сроком на три года. Таким образом, Olimpbet продолжит выступать титульным спонсором Чемпионата Казахстана и главным партнером КФФ до 2025 года включительно.

Уверенное сотрудничество Olimpbet и КФФ длится уже два года. За это время компания помогла сделать национальный футбол более доступным широкому зрителю, поддержав трансляции на республиканском телевидении. Сейчас матчи Olimpbet–Чемпионата Казахстана по футболу, а также встречи Кубка и Суперкубка страны транслирует крупнейший спортивный канал Qazsport и новый телеканал Q Sport Extra.

Olimpbet принял непосредственное участие в реформах Кубка и Суперкубка Казахстана. Теперь эти турниры проходят по новой формуле и приковывают интерес болельщиков возродившейся спортивной интригой. Ведь для повышения мотивации команд Olimpbet учредил призовой фонд в указанных турнирах. Помимо этого, Olimpbet финансирует солидарные выплаты всем клубам Чемпионата по окончании сезона.

Наконец, уже в этом году букмекерская контора стала партнером стратегического и прорывного проекта по внедрению VAR в футбольных турнирах Казахстана. Olimpbet обеспечит техническую интеграцию системы видеоповторов в чемпионате и продолжит поддерживать модернизацию турниров под эгидой КФФ.

Olimpbet рад объявить о пролонгации действующего контракта с Казахстанской федерацией футбола. Мы сотрудничаем уже два года, за это время успели сделать немало и почувствовать ощутимые результаты работы. Но впереди еще много амбициозных проектов, не только коммерчески эффективных, но и социально значимых. Конечно, невозможно реализовать за два года все, что мы задумали. Поэтому Olimpbet и КФФ решили не дожидаться окончания действующего контракта и подписали новое соглашение. Впереди нас ждет много интересной работы, – заявил директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев.

По словам генсекретаря Казахстанской федерации футбола, это является серьезным шагом вперед.

Казахстанская федерация футбола продолжает работу по развитию деловых отношений с партнерами, я хочу поблагодарить коллег из компании Olimpbet за продуктивное сотрудничество между нашими организациями в прошедшие два года. Мы не стоим на месте и вместе с Olimpbet работаем над развитием отечественного футбола. Одним из очень важных шагов станет внедрение системы VAR в профессиональном футболе. Это серьезный шаг вперед, который является требованием современности. Надеюсь, что наше продленное партнерство будет и далее приносить пользу спорту №1 в Казахстане, – сказал Азамат Айтхожин.

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