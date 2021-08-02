Какие ограничения вступили в силу со 2 августа

Приложение zakon.kz
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Акиматам регионов поручено принять все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением.
Межведомственная комиссия приняла решение усилить карантинные меры в пяти городах Казахстана: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, сообщает zakon.kz.
Это связано с тем, что на эти города приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.
В этих городах со 2 августа 2021 года вступили в силу следующие ограничительные меры:
Кроме того, МВК рекомендовала акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по усилению карантинных мер в приграничных районах с Нур-Султаном (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкентом (Сайрамский, Толебийский районы), Карагандой (Темиртау, Шахтинск, Абай).
Акиматам регионов поручено принять все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением.
С 9 августа 2021 года в "темно-красной" зоне объектам со статусом "Лидеры Ashyq" разрешат работать до 00.00, прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00.
Также согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 14 июля, в срок до 10 августа все работники сферы услуг должны получить прививку первого компонента вакцины против COVID-19.
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