В Казахстане резко подорожало подсолнечное масло

Наибольший годовой рост цен был зарегистрирован в Карагандинской области.

За год подсолнечное масло в Казахстане подорожало сразу на 60%, сообщает zakon.kz.

По данным Energyprom.kz, за январь–июнь 2021 года в стране произвели 93,3 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла.

Производство рафинированного масла выросло сразу на 37,4% за год. Основной объем выпуска нерафинированного подсолнечного масла приходится на Восточно-Казахстанскую область: 67,4 тыс. тонн, или 72,2% от РК. В ТОП-3 также вошли Костанайская и Актюбинская области, - отмечают аналитики.

По производству рафинированного масла лидирует Шымкент: 34,9 тыс. тонн, или 45,4% от всего объема по стране.

Вторую и третью строчку соответственно занимают Восточно-Казахстанская область и Алматы.

За январь–май 2021 года местные компании смогли обеспечить спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 83,2% (годом ранее — на 75,5%).

В целом в стране удалось реализовать 138,6 тыс. тонн подсолнечного масла — на 13,7% больше, чем годом ранее.

В июне 2021 года в магазинах и на рынках страны подсолнечное масло продавалось по 713 тг за литр. Дороже всего среди крупных городов страны — 773 тг — литровая бутылка масла обходилась жителям Туркестана. Дешевле всего масло можно было купить в Актобе: 621 тг за литр, - уточнили исследователи.

В годовой динамике цены на подсолнечное масло выросли сразу на 60,4%.

Наибольший годовой рост цен был зарегистрирован в Карагандинской области: сразу на 80% за год. Значительный рост наблюдается и в других регионах. Так, в Алматы годовой рост цен составил 75,9%, в Западно-Казахстанской области — 73,9%. Наименьший рост среди 17 регионов был зарегистрирован в Атырауской области — на 38,1%, - отмечено в сообщении.

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