Годовалый ребенок захлебнулся в емкости с водой

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В Павлодарской области малыш утонул в емкости с водой.
В Павлодарской области годовалый ребенок утонул в емкости с водой, сообщает zakon.kz.
Как сообщает полиция, несчастный случай произошел в селе Пограничник Аксуской сельской зоны в 18:00.
Младенец остался дома без присмотра родителей и упал в десятилитровую емкость с водой. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в ДП Павлодарской полиции.
Еще одно происшествие случилось в эти выходные. В 01:40 на реке Усолка обнаружен труп 22-летнего парня. По словам очевидцев, мужчина утонул во время купания.
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