Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Годовалый ребенок захлебнулся в емкости с водой

Фото: pixabay.com 2 августа 2021, 10:30

В Павлодарской области малыш утонул в емкости с водой.

В Павлодарской области годовалый ребенок утонул в емкости с водой, сообщает zakon.kz.

Как сообщает полиция, несчастный случай произошел в селе Пограничник Аксуской сельской зоны в 18:00.

Младенец остался дома без присмотра родителей и упал в десятилитровую емкость с водой. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в ДП Павлодарской полиции.

Еще одно происшествие случилось в эти выходные. В 01:40 на реке Усолка обнаружен труп 22-летнего парня. По словам очевидцев, мужчина утонул во время купания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы выставили на продажу
Лучшие масла для похудения