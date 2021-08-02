Годовалый ребенок захлебнулся в емкости с водой

В Павлодарской области малыш утонул в емкости с водой.

В Павлодарской области годовалый ребенок утонул в емкости с водой, сообщает zakon.kz.

Как сообщает полиция, несчастный случай произошел в селе Пограничник Аксуской сельской зоны в 18:00.

Младенец остался дома без присмотра родителей и упал в десятилитровую емкость с водой. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в ДП Павлодарской полиции.

Еще одно происшествие случилось в эти выходные. В 01:40 на реке Усолка обнаружен труп 22-летнего парня. По словам очевидцев, мужчина утонул во время купания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!