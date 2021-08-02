Киясов: В условиях мутации КВИ вакцинация - единственная защита

Иммунизация – путь к безопасной жизни и функционированию предприятий.

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов призывает казахстанцев принять осознанное решение о вакцинации и тем самым защитить себя, своих близких и внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета в стране, сообщает zakon.kz.

- Ерлан Ансаганович, с чем связан тот факт, что именно на Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганду приходится более половины суточной заболеваемости КВИ и летальности по стране? С тем, что это самые крупные города, или здесь есть какие-то другие характерные факторы?

- Действительно, 65 процентов ежесуточной заболеваемости приходится на эти города и регионы. COVID-19 - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем от больного человека здоровому, соответственно, чем больше численность населения, коммуникационных и логистических связей, в том числе международных авиарейсов, тем выше заболеваемость.

- Ограничительные меры, которые вступят в силу в этих городах со 2 августа, коснутся всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq. Не могли бы вы уточнить, какие именно предприятия и организации?

- На Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова принято решение о приостановлении деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в проекте Ashyq.

Исключение составляют центральные госорганы, акиматы, правоохранительные структуры, организации здравоохранения, жизнеобеспечения, СМИ, продуктовые магазины и аптеки.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и других массовых мероприятий.

Данная мера принята вынужденно в связи с выявлением большого количества нарушителей карантина, когда люди, являясь источником заражения, с "красным" и "желтым" статусами продолжают посещать общественные места и способствуют распространению инфекции. Необходимо отметить, что, несмотря на предупреждение в средствах массовой информации об осложнении эпидемиологической ситуации, за последние недели количество нарушителей увеличилось до четырех тысяч человек.

С момента внедрения Ashyq выявлено более 23 тысяч посетителей с "красным" и "желтым" статусами, из них 13 516 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 9688 контактных лиц, что позволило предотвратить порядка 77 тысяч новых случаев COVID-19.

Вместе с тем допускается работа вне Ashyq предприятий жизнеобеспечения, к примеру, пищевой, энергетической промышленности, и ряда социальных объектов с возможным оказанием бесконтактных услуг, где не отмечается высокая посещаемость. Это автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, цветочные магазины, фотосалоны, банки, отделения Казпочты и другие. В этот же список входят туркомпании, отдельные виды деятельности в бизнес-центрах - страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды… Деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

- В каких еще регионах страны настораживает эпидемиологическая ситуация?

- По данным ежедневного мониторинга эпидемиологической ситуации в Казахстане, 16 регионов страны находятся в "красной" зоне. В "желтой" зоне только Туркестанская область. За последние две недел, по сравнению с двумя предыдущими, отмечается подъем заболеваемости во всех регионах.

В целом по стране рост заболеваемости составил 1,9 раза (41 296 случаев до 80 286 случаев), в разрезе регионов наибольший рост заболеваемости отмечается в Северо-Казахстанской (в 3,5 раза), Кызылординской (в 3 раза), Актюбинской (в 2,9 раза), в Туркестанской областях и в Шымкенте (в 2,5 раза) (здесь и далее данные на момент подготовки интервью. - Ред.).

- Ограничительные меры предусматривают запрет на проведение всевозможных массовых мероприятий. Касается ли это свадеб, кыз узату и так далее хотя бы в ограниченном составе, так как, по жизненным наблюдениям, подобные торжественные мероприятия проводятся обычно в конце лета, в августе.

- Учитывая высокую контагиозность, заразность коронавируса и воздушно-капельный путь передачи, принято, как я уже отметил, решение запретить проведение всевозможных массовых мероприятий, в том числе семейных.

Это объясняется тем, что, несмотря на действующие карантинные меры, мониторинговыми группами в ряде регионов по-прежнему выявляются нарушения. Количество объектов с нарушениями увеличилось на 12% (с 1880 до 2117), на объектах проводятся торжественные мероприятия с участием большого количества людей.

- Как будут работать железнодорожный транспорт и авиасообщения в период действия карантинных мер?

- И железнодорожный транспорт, и авиасообщения будут работать в прежнем режиме, без изменений.

- Вице-премьер отметил низкую активность мониторинговых групп в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в тех регионах, где сейчас наблюдается наибольшее количество случаев заражения КВИ. С чем связана слабая работа этих групп, кто за это ответственен, какие меры будут приняты по активизации их деятельности и даст ли это конкретные реальные результаты?

- Основная цель мониторинговых групп - проведение мониторинга соблюдения ограничительных мероприятий, предупреждение и выявление нарушения карантинных мер. Это касается как физических, так и юридических лиц. Мониторинговые группы создаются на местах, в их состав входят представители местных исполнительных органов, полиции, общественности, волонтеры и другие заинтересованные лица. Мониторинговые группы собирают и анализируют информацию, связанную с деятельностью объектов с возможным риском нарушений карантинных мер, как-то жалобы, публикации в СМИ, соцсетях, мессенджерах, в том числе данные СЭС об ухудшении эпидситуации на конкретном участке территории или объекте.

Для эффективности и прозрачности работы мониторинговых групп с 1 июля осуществляется предварительная регистрация мониторинга на электронной платформе InfoKazakhstan с учетом имеющейся информации - сведения о проверяемом субъекте, сроки проведения рейда, основание мониторинга, сведения о возможных рисках нарушения карантинных мер. С учетом эпидситуации заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов поручил усилить работу мобильных групп.

- Как вы оцениваете темпы вакцинации в Казахстане? Сколько процентов населения уже привито, в каких регионах ситуация обстоит наихудшим образом и почему?

- На сегодняшний день по стране первым компонентом привиты 5,3 миллиона человек, охват подлежащего вакцинации населения составил 53,3%. Вторым компонентом привито более 3,5 миллиона человек с охватом 35,7% населения.

Наименьший процент охвата вакцинацией отмечается в Мангистауской области, где первым компонентом привито 28,2% населения.

- Какова эффективность иммунизации населения, можете привести конкретные цифры, результаты?

- Как я уже отметил выше, на данный момент в Казахстане первым компонентом привито более 5,3 миллиона человек, вторым - 3,6 миллиона. Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой вакцины против КВИ. Количество заболевших привитых составляет 0,1%, что указывает на эффективность вакцинации.

На сегодня 99,9% заболевших не вакцинированы, это подтверждает безопасность и эффективность иммунизации.

- Ерлан Ансаганович, можно ли говорить о том, что невакцинированные казахстанцы ограничиваются в праве доступа на работу?

- Я бы сказал, не ограничение доступа к работе, а переход на дистанционную форму работы. На "дистанционку" должны перейти до 80% сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев. Эта мера необходима для предотвращения распространения инфекции среди лиц, которые имеют медицинский отвод от вакцинации и подвержены заражению.

В условиях продолжающейся мутации коронавируса вакцинация - это единственный способ защиты. Поэтому прошу каждого казахстанца принять осознанное решение о вакцинации - защитить себя, своих близких и внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей стране.

- Если в компании сотрудники вакцинированы на 100%, стоит ли вопрос о переводе 80% из них на удаленный формат работы? Или речь идет исключительно о тех, кто еще не привился?

- Перевод на дистанционный формат работы касается непривитого населения. Опыт ряда промышленных предприятий, где все сотрудники получили вакцину и тем самым обеспечили бесперебойную работу и сохранность здоровья коллектива, говорит о том, что иммунизация - это путь к нормальной, безопасной жизни и функционированию предприятий.

Все предпринимаемые меры направлены на то, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Казахстане. Хотелось бы обратиться к сознательности наших граждан, попросить отнестись с пониманием и соблюдать карантинные требования.

- Не потеряют ли из-за жестких карантинных мер свои рабочие места казахстанцы, как в этих условиях будет сохранен алгоритм работы предприятий?

- Проект Ashyq позволяет сохранить жизнедеятельность объектов бизнеса в период действия ограничений и направлен на то, чтобы защитить коллективы компаний и их посетителей.

Кроме того, повышает ответственность болеющих КВИ людей или имеющих положительный ПЦР-тест, которые, к сожалению, нарушая карантин, посещают общественные места.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, предоставляется возможность работать, но с ограничением деятельности в период возможного увеличения количества посетителей, до 20 часов, для лидеров Ashyq - до 22 часов.

Хотел бы отметить, что ужесточаются требования к нарушителям проекта Ashyq: при чекине от 0 до 20 - исключать из проекта без предупреждения на неделю, при повторном нарушении - на две недели, а если и в третий раз будут нарушения, то на месяц.

- С самого начала пандемии правительство и врачи надеются на сознательность граждан и просят их с пониманием относиться к принимаемым карантинным мерам и соблюдать все требования, однако многие не оправдывают ожидания, сплошь и рядом нарушают их. Будет ли усилен спрос за нарушение ограничительных мер?

- К сожалению, по-прежнему отмечается низкая настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с "красным" и "желтым" статусами, мы перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а это основные меры профилактики КВИ.

Так, в целом по республике в июле рейдами охвачено более 70 тысяч объектов, нарушения выявлены на 2117, что на 12% больше по сравнению с июнем.

В рамках проекта Ashyq мониторинговыми группами охвачено 35 344 объекта - участников проекта Ashyq. Нарушения выявлены на 482 объектах. На сегодня в систему Ashyq вовлечено более 19 тысяч объектов всех сфер деятельности. Для лиц, нарушивших "красный" статус, предусмотрен штраф.

Торгын Нурсеитова

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