Глоба назвал пять знаков зодиака, которых ждут изменения в августе

По словам астролога, Тельцов, Раков, Львов, Дев и Рыб ждет интересный август.

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, у каких знаков зодиака август будет интересным. Последний месяц лета дает шанс избавиться от всего, что мешало двигаться к своей цели, передает zakon.kz.

По его словам, как пишет "Профиль", август поможет Тельцам, Ракам, Львам, Девам и Рыбам обрести гармонию и силы для новых достижений.

Телец

Для рожденных под этим знаком август будет непростым.

Тельцы столкнутся с обманом со стороны новых знакомых, в том числе это касается и личной жизни. Активизируются завистники, поэтому представителям этого земного знака предстоит продержаться, оставаясь в ясном сознании. Только в этом случае им удастся отделить истину от фальши.

Рак

Глоба уверен, что представители этого знака в августе смогут продвинуться в обучении или поиске работы.

По мнению астролога, в августе к этим водным знакам проявят благосклонность и звезды, и планеты, благодаря чему некоторым представителям этого знака удастся найти свое предназначение. Самое главное - не впадать в прокрастинацию, так как бездействие способно ухудшить ситуацию.

Лев

А вот рожденным под этим знаком звезды дарят урок на уверенность в себе в августе.

Если они будут осознавать, что успех зависит от них - достичь целей будет очень легко. Также Львам важно избавиться от тревоги и чувства одиночества. С ними представителям этого знака будет не под силу изменить ни настоящее, ни будущее.

Дева

Как и Тельцов, Дев ждет интересный период, не лишенный сложностей.

В настоящее время у тех, кто рожден под этим созвездием, есть проблемы в личной жизни. Чтобы выровнять ситуацию, Девам нужно научиться правильно расставлять приоритеты. В августе им лучше сконцентрироваться не на романтике, а на карьере и финансах.

Рыбы

Представители этого знака тоже столкнутся с глобальной перезагрузкой, которая сможет изменить их взгляды на жизнь.

Чтобы в результате перемен окружающие не стали видеть представителей этих знаков в плохом свете, Рыбам стоит как следует поработать над тем, чтобы их перемены были малозаметны.

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