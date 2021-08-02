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В период пандемии работа сотрудников "на удаленке" приобрела особую актуальность для многих отечественных компаний.
В период пандемии работа сотрудников "на удаленке" приобрела особую актуальность для многих отечественных компаний. Видя такую тенденцию, в июле текущего года казахстанский законодатель усовершенствовал ряд норм Трудового кодекса, регулирующих дистанционную работу. О том, что изменилось в регулировании трудовых отношений между работодателем и сотрудником, работающим удаленно, расскажем в прямом эфире.
Смотрите специальный выпуск ПРАВМЕДИА на тему "Правовое регулирование дистанционной работы в РК".
Вы узнаете:
Ведущая - Наталья Васильевна Гилева, эксперт по трудовым отношениям в РК, одна из разработчиков поправок в ТК.
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