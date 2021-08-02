В период пандемии работа сотрудников "на удаленке" приобрела особую актуальность для многих отечественных компаний.

В период пандемии работа сотрудников "на удаленке" приобрела особую актуальность для многих отечественных компаний. Видя такую тенденцию, в июле текущего года казахстанский законодатель усовершенствовал ряд норм Трудового кодекса, регулирующих дистанционную работу. О том, что изменилось в регулировании трудовых отношений между работодателем и сотрудником, работающим удаленно, расскажем в прямом эфире.

Смотрите специальный выпуск ПРАВМЕДИА на тему "Правовое регулирование дистанционной работы в РК".

Вы узнаете:

Что такое "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа"

Какими средствами связи и услугами связи должен обеспечивать работодатель сотрудника при дистанционной работе

Как вести учет рабочего времени и что означает режим гибкого рабочего времени

В чем заключаются особенности дистанционной работы во время ограничительных мероприятий и карантина

Каков порядок привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника на "удаленке"

Как обеспечить безопасность и охрану труда в период выполнения дистанционной работы

Ведущая - Наталья Васильевна Гилева, эксперт по трудовым отношениям в РК, одна из разработчиков поправок в ТК.

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