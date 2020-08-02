Сбербанк отмечает юбилей подарками для казахстанцев

Не обойдется и без специальных акций, предложений и розыгрышей для всех клиентов банка.

В этом году Сбербанк отмечает сразу два юбилея – 180 лет с момента основания финансового института в России и 15 лет работы в Казахстане. В честь праздничной даты банк организовывает для казахстанцев ряд активностей и крупных социальных проектов.

История банка началась 12 ноября 1841 года, когда император Николай I подписал указ об учреждении сберегательных касс. В Казахстане ДБ АО "Сбербанк" начал свою деятельность с конца 2006 года. На сегодняшний день Сбербанк Казахстан является одним из лидеров рынка и стабильно занимает лидирующую позицию среди ТОП-10 казахстанских БВУ. Банк обладает широкой филиальной сетью по всей республике, а за годы успешной деятельности неоднократно входил в топ крупнейших налогоплательщиков. К примеру, только в 2020 году налоговые отчисления составили более 20 млрд. тенге, Сбербанк Казахстан внес весомый вклад в развитие экономики страны, финансирование бизнеса и улучшение благосостояния людей.

15-летний юбилей банк отмечает широкомасштабными акциями, мероприятиями и значимыми социальными проектами. Активности поделены на три этапа в рамках концепции, символично объединяющей в себе прошлое, настоящее и будущее.

Миссия Сбербанка заключается в том, чтобы дать людям уверенность и надежность, сделать их жизнь лучше, помочь реализовать устремления и мечты. За прошедшие годы Сбербанк прошел путь от классического банка до компании со своей экосистемой, включающей популярные продукты и услуги небанковской сферы. Празднуя юбилей, мы хотим не просто порадовать казахстанцев подарками, но и поблагодарить таким образом клиентов, партнеров и сотрудников за их выбор и оказанное доверие, - говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Казахстан Ернар Накисбеков.

Многочисленные мероприятия охватят всю страну и будут включать в себя культурные мероприятия, эффектные шоу-программы, флэшмобы, а также традиционные благотворительные инициативы и зеленые проекты, в числе которых эко-субботники, высадка деревьев и многое другое.

Не обойдется и без специальных акций, предложений и розыгрышей для всех клиентов банка. Так, в рамках акции "Сбербанк 180" каждые две недели уже проходит розыгрыш 150 ценных призов среди клиентов банка, а главный приз – новая модель автомобиля Toyota Land Cruiser 300 – будет разыгран среди всех участников 12 ноября. Что касается специальных предложений для частных и корпоративных клиентов Сбербанка, то помимо имеющихся преимуществ пользоваться услугами и сервисами банка в юбилейный год будет особенно выгодно.

Более того, клиенты банка смогут принять участие в "Конкурсе историй" - поделиться личной историей, связанной с брендом Сбербанк, и выиграть ценные призы.

Главным событием в рамках празднования юбилея Сбербанка станет гала-мероприятие, которое состоится 19 ноября 2021 года в Нур-Султане.

Напомним, что в юбилейный год бренд-амбассадором Сбербанка в Казахстане стал всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.

Следить за новостями, анонсами всех акций и мероприятий можно на официальном сайте Сбербанка.

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