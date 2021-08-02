ШОС - проверка на прочность Афганистаном

Нур-Султан может стать наиболее перспективной диалоговой площадкой в мирном переговорном процессе по афганскому вопросу.

После вывода основных сил США из Ирака к концу 2011 года страну охватила гражданская война, а большая часть территорий государства ушла под контроль радикально-экстремистских группировок. Нечто подобное наблюдается сейчас и в Афганистане, где за годы своего присутствия Вашингтон так и не смог сформировать сильную вертикаль власти, боеспособную армию и отлаженную систему внутренней безопасности.

Учитывая уроки последствий от различных конфликтов последних двух десятилетий, в игру вступили созданные ранее в регионе коллективные объединения, локомотивом которых может выступить ШОС. С какими именно вызовами вероятно столкнется объединение и какой в этом может быть роль Казахстана, читайте в материале zakon.kz.

Перспективы переговорной площадки на базе ШОС

Несмотря на то, что США покидают Афганистан, полностью распрощаться с регионом они, судя по всему, не планируют. Это стало понятно после того, как Вашингтон, помимо прямых переговоров с лидерами "Талибана", по итогам ташкентской конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: Региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" анонсировал старт нового формата мирных консультаций по ситуации в Афганистане - "США-Афганистан-Узбекистан-Пакистан".

Эффективность такого формата вызывает у многих экспертов скепсис, так как без прямого участия в переговорном процессе остальных региональных акторов, таких как Китай, Иран и Россия, достичь мира в Афганистане, учитывая специфику региона, будет крайне сложно.

Это, вероятнее всего, понимают и в представительстве движения "Талибан". Не зря члены руководящей верхушки экстремистской организации побывали с официальными визитами и в Тегеране, и в Москве, и в Пекине.

В этой связи наиболее перспективным форматом в дальнейших переговорных процессах может стать площадка "под зонтиком" Шанхайской организации сотрудничества, тем более что в ее составе с осени 2005 года официально существует Контактная группа "ШОС-Афганистан".

Кроме того, организация так или иначе объединяет практически всех региональных акторов, заинтересованных в урегулировании афганского конфликта. Постоянными членами ШОС являются Россия, Китай, страны Центральной Азии, включая граничащие с Афганистаном Узбекистан и Таджикистан, Пакистан и Индия. Иран с учетом нахождения под действиями международных санкций де-юре имеет статус наблюдателя. Такой же статус имеет и сам Афганистан, что во многом упрощает задачу в рамках организации всевозможных переговорных площадок.

Контактная группа "ШОС-Афганистан"

Как отмечал в своих материалах член президиума РСМД Андрей Кортунов, Контактная группа "ШОС-Афганистан" уже накопила большой практический опыт сопряжения позиций разных стран во взаимодействии с Кабулом.

- Не все ее планы были реализованы в полном объеме, но все же деятельность Контактной группы, безусловно, была полезной и для самого Афганистана, и для соседних государств. Однако на протяжении более пятнадцати лет своего существования Контактная группа работала, если можно так выразиться, в густой тени интервенции НАТО. Главная ответственность за судьбу страны ложилась на участников международной вооруженной операции и, прежде всего, на Соединенные Штаты. Сегодня для ШОС настало время выйти из тени США на свет и постараться дать ответ на вызовы новых, "пост-американских" афганских реалий, - писал Кортунов.

К слову, Контактная группа "ШОС-Афганистан" уже определилась, к чему будет стремиться в вопросах урегулирования внутриафганского кризиса.

По итогам проведенного заседания в данном формате на уровне министров иностранных дел 14 июля в Душанбе, на котором также присутствовал глава МИД Афганистана, было подписано совместное заявление. Согласно документу, все стороны, вовлеченные в конфликт, должны воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами-членами ШОС.

Кроме того, министры иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества выступили за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства. Глава МИД КНР и вовсе назвал Афганистан полноправным членом большой семьи ШОС.

После в Душанбе собрались главы оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, где также детально, но уже с точки зрения обеспечения коллективной безопасности, рассмотрели складывающуюся ситуацию в Афганистане. В том числе, с учетом наличия всевозможных путей урегулирования конфликта.

В своем выступлении министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев отметил:

- Роль Шанхайской организации сотрудничества в регионе и мире возросла. Укрепляется практическое сотрудничество как с региональными, так и международными организациями и объединениями.

Глава казахстанского оборонного ведомства также затронул актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках ШОС: противодействие терроризму, анализ изменения ситуации в Афганистане, прогнозирование кризисных ситуаций, принятие упреждающих мер и развитие форматов взаимодействия, в том числе в рамках оперативно-информационного обмена.

Дальнейший путь развития данного формата и его эффективность будут определены уже в сентябре этого года в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС. Оно пройдет под знаком 20-й годовщины создания организации в Таджикистане.

Уже сейчас видно, что, несмотря на наличие разногласий между членами организации по многим вопросам, альтернативы данному формату, где смогли бы учитываться интересы всех региональных игроков, так или иначе вовлеченных в процесс решения афганского кризиса, нет.

Возможная роль Казахстана в решении афганского кризиса

Многие эксперты утверждают, что любой формат переговоров по мирному урегулированию ситуации в Афганистане может зайти в тупик. Причиной называют несовместимость интересов региональных акторов между собой и отсутствие намерений приходить к консенсусу по целому ряду наиболее важных для себя вопросов.

К примеру, ни для кого не секрет, что позиции Пакистана и Индии по многим вопросам, включая будущее Афганистана, диаметрально противоположные. Пакистан в некотором роде поддерживает талибов, а для Индии их приход к власти является неприемлемым.

В Пекине обладают своим собственным взглядом на ситуацию, который местами не сходится с позицией остальных участников переговорного процесса.

Граничащие с Афганистаном Узбекистан и Таджикистан всегда делали ставку на связи с близкими им этническими группами. При этом Ташкент не является противником переговоров с представителями движения "Талибан", а в Душанбе придерживаются обратной точки зрения.

Стоит отметить влияние на данный процесс и со стороны США. Несмотря на вывод своих войск, отказываться от влияния на регион через Афганистан они точно не собираются. Любые инициативы по мирному урегулированию без их прямого участия в Вашингтоне будут воспринимать в штыки, в особенности если они будут принадлежать Москве, Пекину или Тегерану.

В этой связи Нур-Султан может стать наиболее перспективной диалоговой площадкой в мирном переговорном процессе, которая устроит всех.

У Казахстана есть достаточный опыт в этом направлении. Напомним, что переговорная площадка по сирийскому вопросу стала в своем роде уникальной. Именно в Нур-Султане удалось посадить за стол переговоров как представителей вооруженной сирийской оппозиции, так и действующих властей страны.

Также казахстанские дипломаты принимали непосредственное участие в афганском переговорном процессе в 2018 году в Москве. Тот процесс тоже был знаменательным, поскольку тогда за столом переговоров сошлись не только представители различных политических групп Афганистана, но и члены движения "Талибан". Казахстан не имеет общей границы с Афганистаном и, соответственно, отсутствует прямая заинтересованность. Отсутствие предвзятости в этом направлении, безусловно, положительный момент для всех.

Учитывая свою прагматичную многовекторную внешнюю политику, курс которой был определен еще на заре независимости, Казахстан сумел наладить партнерские отношения со всеми игроками регионального и мирового масштаба.

Кроме того, Казахстан является членом большей части региональных и международных объединений, включая ОДКБ и ШОС, а в реализации своих интересов всегда придерживается основных принципов миротворчества.

Понятно, что на первых порах ставка в этом направлении будет сделана со всех сторон в пользу Узбекистана. Именно Ташкенту предстоит председательствовать в ШОС в 2022 году. Но уже сейчас ясно, что казахстанская площадка при любых раскладах будет являться гарантированной альтернативой.

Олег Васильев

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