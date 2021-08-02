1 млрд тенге составил ущерб казахстанцев от интернет-мошенников

С начала этого года интернет-мошенники возместили казахстанцам ущерб на 1 млрд тенге.

С начала этого года интернет-мошенники возместили казахстанцам ущерб на 1 млрд тенге. Об этом на брифинге в МВД рассказал начальник следственного департамента ведомства Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Адилова, с начала 2021 года совершено более 11 тысяч интернет-мошенничеств.

По результатам проводимых работ за семь месяцев этого года по уголовным делам указанной категории в ходе досудебного расследования восстановлены права потерпевших с возмещением причиненного ущерба около 1 млрд тенге, - сообщил он.

Наиболее распространенным видом интернет-мошенничества является получение частичной и полной предоплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям.

К таким преступлениям относятся: недоставка заказанного через интернет товара или несоответствие товара заявленным характеристикам, либо невыполнение каких-либо услуг - аренда квартиры, проведение ремонтных работ, помощь в получении кредита, купля-продажа автозапчастей, - перечислил глава следственного отдела.

В качестве примера он привел случай в Жамбылской области, где полицейскими была установлена гражданка "К", 1995 г.р., которая для получения материальной выгоды в социальной сети Instagram создала аккаунт под названием "Showroom__ss", где выложила каталог с женской одеждой, разместила ложные объявления о продаже.

При этом, не имея в наличии указанного товара, принимала заказы по 100% предоплате, обещая покупателям осуществить доставку товара посредством курьерской службы. А учитывая, что курьерскими службами товары доставляются в среднем в течение недели, это обстоятельство позволило ей продолжить свои преступные действия и обманывать других лиц таким же способом. В результате от преступных действий подозреваемой пострадали 40 граждан с причинением материального ущерба на общую сумму порядка 2 млн тенге, - пояснил Адилов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд и приговором суда гражданка "К" осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

По аналогичной схеме совершено мошенничество в Карагандинской области, где группа лиц в возрасте 21 и 25 лет размещала на казахстанских торговых интернет-площадках ложные объявления по продаже автозапчастей.

В результате 23-м гражданам причинен ущерб на сумму 4 млн тенге. На сегодня приговором суда виновные лица осуждены к различным срокам лишения свободы.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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