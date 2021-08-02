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Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане

Фото: pixabay.com 2 августа 2021, 12:08

Ожидается сильная жара на западе и юге Казахстана.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 3-5 августа, сообщает zakon.kz.

Ожидается сильная жара на западе и юге республики.

Жаркая и сухая воздушная масса из районов Ирана охватит западные и южные регионы страны. Там все еще сохраняется очень сильная жара - 35-40, местами - до 43°С. С прохождением атмосферных фронтов на севере и востоке республики пройдут дожди, усилится ветер - 15-20 метров в секунду - и ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днем на севере, в центре и на востоке - до 23-33°С, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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