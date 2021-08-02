Убийство боксера Ивана Тация в Шахтинске - вынесен приговор

Приговор не вступил в законную силу.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении Толеубаева Е. по ст. 99 ч.1 УК РК (убийство), сообщает zakon.kz.

Судом установлено, что 20 августа 2020 года Толеубаев со своими друзьями приехал на пустырь за автовокзалом Шахтинска для встречи с Таций И. и его друзьями по поводу ранее произошедшей драки. Произошла групповая драка, в ходе которой Толеубаев нанес ножом два удара в область груди и один удар в спину Таций, отчего последний скончался. Толеубаев скрылся с места происшествия, выкинув по пути нож.

Вина Толеубаева доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз. Санкция ст. 99 ч. 1 УК РК предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы. Смягчающих обстоятельств по делу не установлено. пресс-служба СМУС Карагандинской области

Согласно обвинительному акту, составленному следователем, отягчающих обстоятельств не имеется.

В таком случае суд не вправе признать их по своей инициативе. пресс-служба СМУС Карагандинской области

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Учитывая, что Толеубаев ранее не привлекался к уголовной ответственности, в то же время в содеянном он не раскаялся, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. пресс-служба СМУС Карагандинской области

Приговор не вступил в законную силу.

20 августа 2020 года 24-летнего боксера убили во время конфликта за территорией вокзала в Шахтинске. Местные жители слышали крики и шум на пустыре за вокзалом. В тяжелом состоянии он поступил в больницу. Врачи пытались спасти его, но спортсмен, не приходя в сознание, скончался.

Через несколько дней, в полиции сообщили, что ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 20-летний житель Шахтинска. Он дал признательные показания. Ведется расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство).

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