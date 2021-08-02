Казахстанец не смог выйти в финал по стрельбе из винтовки на Олимпиаде

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Юрию Юркову не хватило четырех баллов, чтобы пройти в финал по стрельбе из винтовки с трех позиций.
На Олимпийских играх-2020 в Токио завершились квалификационные соревнования среди мужчин по стрельбе из винтовки с трех позиций, сообщает zakon.kz.
Как уточнили в Национальном олимпийском комитете РК, Казахстан в этой дисциплине представлял Юрий Юрков.
Казахстанец завершил квалификацию на 14-м месте, набрав 1172 очка. До восьмого места, дающего право выступить в финале, ему не хватило четырех баллов. пресс-служба НОК РК
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