Каков алгоритм работы компаний и организаций со 2 августа

Приложение zakon.kz
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а также лидеров и не лидеров "Ashyq".
Постановлением главного государственного санитарного врача РК от 29 июля 2021 года установлен алгоритм работы на объектах предпринимательства, в зависимости от применения "Ashyq", сообщает zakon.kz.
Так, подключиться "Ashyq" должны следующие объекты:
Работа всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, будет приостановлена.
Можно работать, не используя "Ashyq":
При этом в городах, находящихся в "темно-красной" зоне, вводятся ограничительные меры выходного дня. ТРЦ, торговые дома, базары не работают, объекты общепита работают только на доставку.Как стать участником "Ashyq"
Для этого нужно подать заявку на участие в проекте "Ashyq" через сайт InfoKazakhstan.kz и другие платформы, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие).
Для подачи заявки через сайт InfoKazakhstan.kz необходимо:
QR код выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов:
- разрешение/уведомление на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);
- акт соответствия санитарным нормам по возобновления деятельности. Порядок получения Акта соответствия можно увиделть в Личном кабинете пользователя.
Одновременно с получением QR кода субъект бизнеса получит уведомление о том, относится ли он к участникам проекта Ashyq или к добровольным участникам.
После получения QR-кода в личном кабинете появляется инструкция на получение "Режима охранника" (программы, позволяющей осуществлять проверку статусов посетителя по ИИН или удостоверяющему документу).
После получения QR кода участник проекта Ashyq работает 1 неделю в тестовом режиме.
Через 7 дней работы в тестовом режиме информация об участниках проекта Ashyq передается Infokazakhstan в акиматы и в течение одного дня размещается на сайте акимата.
Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.
При этом в отношении добровольных участников проекта "Ashyq" не распространяются льготы. К добровольным участникам могут быть отнесены любые субъекты:
Предприниматель несет самостоятельную ответственность за достоверность предоставляемых данных. Проверку наличия у него необходимых документов может проверить мониторинговая группа.Что делать, если "Ashyq" показал "желтый" или "красный" статус посетителя
На объектах, включенных в "Ashyq", субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код или по ИИН.
При выявлении на объекте посетителя, подлежащего изоляции с "желтым/красным" статусом предприниматель должен сообщить об этом факте в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (ТД КСЭК) посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот "желтый/красный" статус).
Допуск посетителей и работников (персонала) на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения их статуса:
Для работников (персонала) и лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус "зеленый" сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус "зеленый" переводится в "синий".
У лиц, переболевших COVID-19, статус "зеленый" сохраняется в течение последних 3 месяцев после выздоровления.
Лица с "желтым" статусом (или контактные) переводятся в "синий" по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, "желтый" статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, "красный/желтый" статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата или со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом "инфицирован" - код U07.1, "красный" статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 14 дней данные лица переводятся в "зеленый" статус, который сохраняется в течение последних 3 месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени.
Если у посетителя нет смартфона, с его согласия работник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН.
Проверка статуса иностранца осуществляется работником (персоналом) объекта с согласия посетителя по номеру паспорта.
При возникновении спорных случаев по статусам посетителей необходимо обращаться в Единый контакт центр 1414.
Должностные лица, ответственные за координацию и обеспечение оперативного взаимодействия с объектами предпринимательства и проекта "Ashyq", назначаются приказом ТД КСЭК.Кого и как исключают из проекта "Ashyq"
Участники проекта "Ashyq" исключаются акиматами из проекта по следующим основаниям:
При нарушении участником проекта "Ashyq" действующего алгоритма работы, выявленногомониторинговой группой, а также по основаниям, указанным выше, акимат:
Акимат направляет официальный список недобросовестных участников на электронную платформу InfoКazakhstan.kz на деактивацию QR-кода.Кому присваивают статус "Лидеры "Ashyq"
Для присвоения статуса "Лидеры "Ashyq" установлены определенные критерии.
Так, объекты общественного питания, караоке, компьютерные клубы, лотерейные клубы, букмекерские конторы, спортивные комплексы (мероприятия), сауны, бани, фитнес-центры, бассейны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, выставки, туристические перевозки, океанариум, детские развлекательные центры (крытые), цирки в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте должны показать свыше 2 000 фиксаций за 2 недели.
Такие же объекты в областных центрах, городах областного значения - свыше 1 000 фиксаций за 2 недели.
В районных центрах и других населенных пунктах - свыше 500 фиксаций за 2 недели.
Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), рынки в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте должны показать свыше 50 000 фиксаций за 2 недели.
Такие же объекты в областных центрах, городах областного значения - свыше 25 000 фиксаций за 2 недели.
В районных центрах и других населенных пунктах - свыше 10 000 фиксаций за 2 недели.
Полностью список объектов и критерии лидеров можно посмотреть здесь.
Список участников для присвоения статуса "Лидеры "Ashyq" формируется местными акиматами.
Присвоение участникам проекта статуса "Лидеры "Ashyq" закрепляется по списку решением МВК. Этот статус действует 2 недели.
Список участников проекта с присвоенным статусом "Лидеры "Ashyq" размещается на сайте акимата.Какие льготы предоставляются "Лидерам "Ashyq"
Участникам проекта, получившим статус "Лидеры "Ashyq", предоставляются следующие льготы:
С 9 августа 2021 года в "темно-красной" зоне объектам со статусом "Лидеры Ashyq" разрешат работать до 00.00, прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00.Кто входит в мониторинговые группы и какие у них полномочия
В состав мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм входят сотрудники акиматов, местной полицейской службы и НПП РК "Атамекен". Кроме того, могут входить волонтеры, общественные деятели.
На сайтах акиматов публикуются списки членов мониторинговых групп, которые выйдут на проверку. Члены мониторинговых групп должны предъявлять удостоверения.
При выявлении фактов нарушений санитарных требований как физлицами, так и юридическими лицами, сотрудники правоохранительных органов принимают меры по сбору материала для последующего его направления в органы СЭС.
Во всех случаях обнаружения нарушений мониторинговые группы собирают доказательства о совершении нарушения:
собирают полные и подробные объяснения у правонарушителя, свидетеля, производят фото- видеофиксацию правонарушения и отдельных процессуальных действий,к материалам приобщается рапорт должностного лица с кратким изложением факта нарушения, опрос правонарушителя с указанием полных анкетных данных, места проживания, ИИН, контактного телефона, фотоизображение факта нарушения (скринизображения), выясняется степень ответственности за санитарно-эпидемиологическое состояние объекта владельца (арендодателя) данного объекта, арендатора, работника, согласно договорам гражданско-правовых отношений, и необходимо четко разграничивать лиц, совершивших административное правонарушение: хозяйствующий субъект либо работник объекта.
В случае выявления нарушений на объектах предпринимательства, мониторинговая группа направляет материалы в Координационный центр нарочно либо посредством электронной почты (Координационный центр – это организация здравоохранения, определенная местным исполнительным органом).
Координационный центр после получения информации направляет экстренное извещение в СЭС.
После получения экстренного извещения СЭС осуществляют внеплановую проверку объектов без предварительного уведомления проверяемого субъекта.
Регистрация акта о назначении проверки проводится в течение следующего рабочего дня в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.
Физические лица привлекаются к административной ответственности по результатам рейдов мобильных групп, а также материалов, переданных органами внутренних дел.
В случаях несоблюдения режима ношения масок гражданами, каждый факт нарушения рассматривается индивидуально, и к административной ответственности привлекается физическое лицо, допустившее нарушение.
В отношении субъекта предпринимательства основаниями для возбуждения дела об административном правонарушении являются нарушения, связанные с деятельностью объекта (функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, необеспеченность персонала масками и антисептиками, проведение массовых мероприятий и т.д.). При этом требования предъявляются в рамках утвержденных проверочных листов.
При выявленных нарушениях предпринимателю могут выписать штраф по статье 425 КоАП. Для малого бизнеса такой штраф составит 640 тысяч тенге. Также будет выдано предписание о необходимости соблюдения ограничительных мероприятий и сантребований, в основном, это касается ресторанов, проводящих свадьбы, банкеты и ночных клубов.
Если повторная проверка выявит нарушение, а именно предписание не проводить массовые мероприятия или не работать ночью, то деятельность объекта будет приостановлена, согласно статье 462 КоАП (часть 3).
В целом за нарушение сантребований предусмотрены следующие штрафы:
Стоит отметить, что новые правила позволяют мониторинговым группам проверять бизнес на предмет следующих нарушений: режим работы, в том числе функционирование запрещенных объектов; проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей; социальное дистанцирование; масочный режим; превышение лимита численности посетителей. Такие требования как, например, наличие перчаток, дезинфицирующих ковриков и тоннелей не проверяются мониторинговыми группами.
Штрафовать предпринимателя за нарушения члены мониторинговой группы не могут.
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