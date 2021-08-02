19 тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид

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Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах составляет свыше 19 тыс. человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму больше 21 млрд тенге.
330 уголовных дел по финансовым пирамидам расследовано в Казахстане с начала года, из них 177 - направлено в суд. Под следствием находятся 62 человека, арестованы - 55, передает корреспондент zakon.kz.
Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах составляет свыше 19 тыс. человек, которыми заявлен ущерб на общую сумму больше 21 млрд тенге, - говорится в сообщении МВД РК.
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Больше всего пострадали от мошенников в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях и Шымкенте, Алматы.
Как отметили в МВД, компании придумывают громкие и привлекательные названия, предлагают вкладывать деньги в прибыльные проекты, фондовые биржи или в сверхэффективное производство.
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Так, сотрудники финансовой пирамиды "Астра консалтинг" в Алматы для привлечения денег граждан выдавали себя за профессиональных участников финансового рынка и обещали высокий доход от вложенных денег. Но оказалось, что они не имели никакого отношения к финансовому рынку, а выплаты осуществляли до того момента, пока не закончился приток новых клиентов.
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В настоящее время данное уголовное дело производством окончено. К уголовной ответственности привлекаются шесть человек, все они содержатся под стражей. Указанным лицам удалось вовлечь в деятельность пирамиды 125 человек - ущерб составил 650 млн тенге, - сообщили в ведомстве.
Другим распространенным видом финансовых пирамид считаются проекты, создаваемые в популярных мессенджерах.
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Например, в конце прошлого года пресечена деятельность группового чата "Денежный дождь", созданного 44-летней жительницей Караганды посредством мессенджера. Условием для участия в данном чате являлось обязательное вложение денежных средств на карточный счет, прибыль обещали в двойном размере, - уточнили в МВД.
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В ходе расследования были установлены более 800 потерпевших из разных регионов страны. Общий причиненный ущерб составил свыше 50 млн тенге. Дело направлено в суд.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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