Той на 200 человек проводили в Нур-Султане, несмотря на карантин

Той на 200 человек проводили в Нур-Султане.

Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и Управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима. Той на 200 человек проводили в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

За выходные дни мобильной группой проверено 155 объектов предпринимательства, выявлено 40 нарушений карантина.

Несмотря на действующий запрет, граждане продолжают игнорировать действующее постановление. Так, в банкетном зале ресторана "Арна" по улице Акан Сері проводился той. В заведении более 200 гостей, не соблюдая карантинных мер, веселились на мероприятии. В момент проверки мобильной группой той был в самом разгаре, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В этот же день банкетный зал ресторана Shatush также был полон гостей. 150 человек веселились в помещении заведения, среди них были пожилые люди и малолетние дети.

В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!