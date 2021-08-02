Самые распространенные заблуждения о здоровье

Практикующие врачи рассказали о самых распространенных мифах.

Врачи развеяли девять мифов о здоровье, в которые люди продолжают верить, сообщает zakon.kz.

Как отмечает News.ru, ошибочные представления передаются из поколения в поколение. Хотя они не подкреплены серьезными научными исследованиями.

Миф № 1: сидеть на холодном нельзя, можно застудиться

Стоит отметить, что слово "застудиться" в лексиконе врачей отсутствует.

Холод может стать причиной развития патологии, только если человек пробудет час в ледяной воде или столько же будет ходить раздетым на морозе.

Воспаление мочевого пузыря, или цистит, возникает, когда в организме активизируется патогенная флора. Как вариант - бактерии попадают в мочеполовую систему из кишечника при дисбактериозе. Или в органах присутствует хронический очаг воспаления. Под влиянием провоцирующего фактора - острой, соленой пищи, алкоголя - происходит обострение. Человек же уверен, что "посидел на холодном", и от этого все проблемы, - говорит врач общей практики Ирина Добрецова.

Миф № 2: от гормонов растут усы и вес

Современные лекарства комбинированные, они содержат минимальные дозы веществ.

Подбираются препараты индивидуально после обследования пациента. К тому же лекарства нового поколения быстро выводятся из организма. Через 24 часа их действие заканчивается, поэтому эффекты от них "легко управляемые", - уточняет врач-гинеколог Наталья Ненарокомова.

Миф № 3: беременным можно летать на самолете

Во время авиапутешествий всегда закладывает уши. То же самое происходит с оболочками плода. Они чувствительны к перепадам давления, поэтому повышается риск отслойки плаценты, разрыва оболочек и последующего выкидыша.

Конечно, необязательно, что женщина полетит и у нее случится выкидыш. Но и исключить такого исхода, к сожалению, нельзя. Мы предупреждаем о риске. Но решать беременной самой, - продолжила Ненарокомова.

Миф № 4: пить любые дозы алкоголя вредно для здоровья

По словам кардиолога Юрия Кремнева, спиртное хорошо действует на стенки сосудов, снимает стресс и снижает давление.

Во Франции реже, чем в других странах, у людей случаются инфаркты. Все потому, что там принято за ужином выпивать пару бокалов вина. Тем самым они сохраняют свою сердечно-сосудистую систему в норме.

Правильной дозой, как отмечает врач, является половина стопки крепкого алкоголя или один-два бокала вина.

Пиво же врач не советует. Оно негативно влияет на печень и провоцирует набор лишнего веса. Злоупотребление алкоголем вредно, как и отказ от него. Если человек пьет более 500 граммов крепкого в неделю, риск инфаркта у него становится такой же, как у непьющего.

Миф № 5: нужно регулярно чистить уши от серы

Запомните, ватные палочки, которые продаются в магазинах, созданы не для ушей.

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отмечает, что сера в ухе действительно присутствует, но в норме ее излишки выходят самостоятельно.

В норме желания ковыряться в ухе у человека быть не должно. Если появляется зуд, ощущение инородного тела, то это говорит о патологии. Такое бывает при грибковом отите, воспалении наружного уха. В этом случае нужно обращаться к врачу и лечить заболевание, - уточнил врач.

Миф № 6: ковырять в носу - это нормально, все так делают

В норме носовые ходы должны быть чистыми и вообще никак не беспокоить.

Слизь, которую в простонародье называют соплями, - бактериальное или грибковое содержимое.

Если человек не простужен, такие выделения - патология. Они свидетельствуют о наличии заболевания, например, гайморита, аллергического ринита, риносинусита. Эти недуги надо срочно лечить, - заявил врач.

Миф № 7: раздельное питание поможет наладить пищеварение и сбросить вес

Разделяя белки, жиры и углеводы, можно здорово навредить организму, потому что для человека такой способ питания - чуждый.

Человек, когда разделяет компоненты, всегда превышает необходимые объемы потребляемой пищи. Правильнее будет питаться по "принципу тарелки" - порция белка, порция сложных углеводов, две порции клетчатки, - отмечает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Сочетание продуктов не так важно, как количество потребляемой пищи. Миф № 8: чтобы похудеть, надо меньше есть и больше двигаться

На самом деле обычно есть нужно гораздо больше, причем часто сильно больше привычного, сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Если дефицит калорий, скажем, больше 20%, человек перестает худеть и начинает запасать калории в виде жира.

Не есть после 18:00 - еще один миф, в который многие верят. Более правильный совет: не есть прямо перед сном.

Хотя и с этим бывают исключения. Перед ночным отдыхом можно есть правильную еду - яйца или нежирную рыбу.

Миф № 9: от жирной пищи повышается уровень холестерина

Холестерин повышается из-за избыточного потребления углеводов.

Каши, хлеб, пирожные, сахар, шоколад - это те продукты, которые следует строго ограничить. А вот мясо и сало, наоборот, стоит включить в рацион, - уточнил профессор Юрий Конев.

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