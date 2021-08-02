Солист группы "Иванушки" посвятил клип МакSим

Солист группы "Иванушки" выпустил клип и посвятил его тяжелобольной МакSим.

Музыкальный клип на кавер песни "Мой рай" выпустил солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко, сообщает zakon.kz.

Кирилл посвятил его тяжелобольной певице МакSим (Марина Абросимова). Музыкант связался с ней до того, как артистка впала в кому, и попросил разрешение на съемки клипа.

Мы буквально 11 июня говорили с ней, а потом она попала в эту ситуацию. Наша команда продолжила работу. Видео получилось очень хорошим, мы его посвящаем Марине, - заявил Туриченко.

Музыкант также рассказал, что клип снимали "своими силами".

Туриченко с другом, выступившим в роли оператора и режиссера, написали примерный план съемок. Тогда солист "Иванушек" отправил певице видео с шоу "Маска", на котором он в образе Носорога поет песню "Мой рай": МакSим оценила выступление Туриченко и дала согласие на съемку клипа, - сообщает РИА Новости

Состояние МакSим улучшилось, она общается при помощи жестов.

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