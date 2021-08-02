"Человек-паук" из Жанаозена удивил пользователей Сети

"Человек-паук" из Жанаозена покорил очередную высоту.

"Человек-паук" из Жанаозена продолжает удивлять пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, на этот раз местный житель Амандык Молдагулов вскарабкался без страховки на третий этаж офисного здания. Так он помог своему коллеге, который забыл ключи внутри офиса.

Амандык рассказал, что забраться на третий этаж не составило никого труда, так как это его хобби, а прозвище "человек-паук" он получил еще в детстве.

В 2020 году Молдагулов без какой-либо страховки залез в окно на четвертом этаже одного из жилых домов в родном городе.

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